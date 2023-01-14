Метры Азии: почему недвижимость на Бали стала высокодоходной

Особенно если речь идет о коммерческих объектах. В последнее время инвесторы из России и других стран серьезно заинтересовались рынком Юго-Восточной Азии, в частности, Бали. Чем вызван тренд, и на сколько задержится — рассказал Алексей Штефан, девелопер, основатель компании Alex Villas Group.

За год земля на острове дорожает, в среднем, на 20%-30%

С началом нового кризиса рынок недвижимости Европы потерял былую привлекательность для инвестирования — слишком высоки риски. Особенно для россиян. Другие популярные направления — Турция и ОАЭ — ощутимо перегрелись, опять же, из-за высокого спроса со стороны граждан РФ. Уже в апреле 2022 число приобретенных россиянами в Турции объектов увеличилось в два раза по сравнению с мартом того же года.

На фоне тенденции инвесторы из России и других стран все чаще обращают взоры на Южно-Азиатский регион. После завершения пандемии он демонстрирует стабильно высокую динамику развития. В частности, Индонезия является одной из самых быстрорастущих стран по ВВП — занимает 5 место в мире. Драйверами выступают туристическая отрасль, наличие природных ресурсов, стратегических портов, развитая легкая промышленность — страна входит в число лидеров по продаже текстиля. И иностранные инвестиции, в том числе со стороны Китая и Австралии.

«Особенно выделяется на общем фоне рынок Бали. В текущем году остров оказался в центре внимания — на нем прошел очередной саммит G20. Кроме того, здесь начато строительство Paramount Theme Park Bali. По предварительным подсчетам, парк будет привлекать около 5 млн посетителей ежегодно вдобавок к существующему турпотоку. Все это стимулирует бурное развитие инфраструктуры острова: строятся дороги, повышается безопасность, скоро заработает служба такси-дронов», — рассказал Алексей Штефан, основатель Alex Villas Group.

Бали традиционно входит в топ популярных мест для отдыха путешественников, особенно состоятельных. Здесь крайне благоприятный климат, плюс широкий выбор вариантов досуга: серфинг, дайвинг, альпинизм, пляжи с белым и черным песком, поездки на водопады и в джунгли, гольф, футбол, экскурсии в десятки тысяч храмов, шоппинг. Вдобавок власти острова делают все возможное для привлечения иностранного капитала — вводят благоприятные визовые режимы, одобрили использование криптовалют. Это в последние два года сделало остров центром притяжения для цифровых кочевников.

«На фоне растущего спроса застройка острова идет всё активнее, что толкает цены вверх. После завершения работ объект сразу дорожает, в среднем, на 20%-30%. К примеру, недавно наша компания завершила строительство комплекса вилл Alex Villas complex 1 в районе Чангу, популярной у туристов локации недалеко от океана. Стоимость земли с момента покупки выросла за два года на 30%, несмотря на пандемию и кризис. Нигде больше в мире таких показателей не зафиксировано, цифры говорят сами за себя — недвижимость на Бали стала одной из самых высокодоходных», – считает Алексей Штефан.

Девелопер отметил, что наиболее привлекательны для инвестирования объекты, подходящие для краткосрочной аренды. К примеру, сдавая виллу на Бали посуточно, владелец получит за год минимум $40 тысяч. Долговременная аренда принесет лишь около $30 тысяч.

«Мы работаем на рынке недвижимости Индонезии 8 лет, во всех нишах. Под управлением компании находятся более 30 объектов, 100 строим. Компания уже вычислила самые прибыльные стратегии. К примеру, при вложениях от $60 тысяч можно арендовать виллу в подходящей локации, провести реставрационные работы и сдавать её посуточно через Airbnb и Booking. Такой вход можно считать минимальным, однако прибыль инвесторов составляет до 25% годовых в долларах. Недвижимость в Турции, Таиланде и даже ОАЭ такого дохода не дают», — отметил Алексей Штефан, основатель Alex Villas Group.

Тренд, как считает девелопер, только набирает обороты. Недвижимость на Бали будет одной из самых высокодоходных еще минимум 10 лет.