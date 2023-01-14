Особенности оформления займа с плохой кредитной историей

Но это не значит, что вы не сможете взять кредит. Сегодня займы с плохой кредитной историей выдаются без ограничений, но существуют определенные особенности.

Чего ожидать от услуги?

В большинстве случаев, если у заемщика плохая КИ, то это не значит, что он не сможет получить деньги в долг. Микрокредитование – это вид кредитования, который дает возможность получить деньги в долг на небольшие сроки и под невысокие проценты. Чаще всего микрокредиты берут для решения срочных материальных проблем. При этом нужно понимать, что займы такого типа – это не очень выгодное вложение средств. Ведь если в течение нескольких месяцев не вносить обязательные платежи, то сумма долга может быть не только возвращена, но и будет увеличена за счет штрафов и пени. Это самый быстрый и простой способ получить микрозайм на карту. Но при этом нужно понимать, что для такого займа потребуется предоставить большой пакет документов. Преимущества займов с плохой КИ:

Отсутствие необходимости собирать много документов, в том числе справки о доходах.

Займ можно получить не выходя из дома.

Удобная форма заявки.

Для получения денег достаточно иметь банковскую карту или электронный кошелек.

Оформить займ можно, даже если у вас плохая кредитная история.

Если у вас есть просроченные платежи, то это не станет препятствием для получения денежных средств. В этом случае вам следует обратиться в компанию, которая предоставляет займы с просрочками.

Микрокредитование

Это возможность взять деньги в долг даже в том случае, если вы ранее допускали просрочки по платежам. Бывают ситуации, когда ваша КИ испорчена, но вам срочно нужны деньги на ремонт авто или на покупку бытовой техники. Если у вас имеется просроченная задолженность, то для ее погашения вам вряд ли удастся найти человека, который сможет одолжить вам деньги. В этом случае вам помогут микрофинансовые организации, которые выдают займы при плохой кредитной истории.

В жизни каждого человека случаются такие ситуации, когда возникает необходимость срочно занять небольшую сумму денег. Бывает, что деньги нужны срочно, и нет времени на ожидание. Тогда мы прибегаем к услугам микрофинансовых организаций. Микрозаймы – это небольшие суммы денег, которые выдаются под проценты. В отличие от банковских кредитов, займы оформляются очень быстро. Займы выдаются практически всем желающим, независимо от возраста и места работы.