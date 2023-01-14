«Победа» изменит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда

Верховный суд РФ признал незаконной установленную авиакомпанией «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») норму провоза ручной клади. В деле, история которого началась в июне 2021 года, поставлена точка, и лоукостер обязался пересмотреть правила провоза ручной клади, передает РБК.

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«В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — сообщили в пресс-службе компании.

Летом 2021 года Ространснадзор выявил, что лоукостер уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязал устранить данное нарушение. «Победа» оспорила это предписание в суде. Спор занял несколько инстанций и теперь точку в нем поставил Верховный суд РФ.

Как следует из определения Верховного суда, лоукостер «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».

Ранее в постановлении арбитражного суда Московского округа было указано, что «Победа» установила «два различных варианта провоза ручной клади, один из которых основан на требованиях ФАП-82 и устанавливает норму провоза ручной клади (4x36x30 см) и дополнительно вещи, которые можно перевозить сверх нормы, второй — не устанавливает норму провоза ручной клади, но устанавливает ограничение на общие габариты вещей (предметов), предъявляемых к провозу в качестве ручной клади (36x30x27 см)».

