Профессия титестер — чайный сомелье

Чай пьют во всех странах. И хоть считается, что происхождение этого напитка Азия, но каждая страна имеет свои традиции, вкусы и правила употребления. Самая главная польза чая не в его бодрящих свойствах, полезности и вкусе, а в том, что это своеобразный способ общения. Ведь кто бы ни пришел в гости первым делом принято предложить именно чай.

Разнообразие чая

Существует множество разновидностей этого замечательного напитка, и перечислять их все просто не имеет смысла. Тем более, что в каждой стране есть свои традиционные сорта. Есть даже такие, которые запрещено на государственном уровне вывозить за пределы государства. Например, попробовать настоящий китайский молочный улун, а правильно сказать «оолонг» т. е. «черный дракон», за пределами страны достаточно сложно.

Существует несколько классификаций для чая. Напиток подразделяется:

на китайский – японский, дарджилинг, грузинский, китайский, формозский, вьетнамский;

ассамаский – цейлонский, индийский, африканский;

камбоджийский – смесь ассамаского и китайского чая, выращивается исключительно в отдельных местах Индокитая.

Помимо местности к которой произрастал чай, его разделяют по способу обработки. Это может быть вяление, скручивание, сушка, ферментация. В зависимости от этого его разделяют по цвету, который получается при заваривании: белый, зеленый, желтый, черный, бирюзовый (оолонг), пуэр.

Суданская роза

Любимый многими каркаде, на самом деле не совсем чай, скорее чайный напиток. Заваривается он из цветков суданской розы, розеллы – одной из разновидностей гибискуса. Вкусный, с кислинкой каркаде чай полезные свойства, которого описаны и изучены на сегодняшний день полностью, давно завоевал и российский рынок. В его состав входят витамины группы В, А, С, РР, бета-каротин, пектины, антоцианы, минеральные вещества, флавоноиды. Имея такую богатую структуру, чай обладает множеством полезных свойств:

Помогает при лечении бактериальных и инфекционных заболеваний.

Используется как витаминное, вспомогательное средство при простуде и гриппе.

Снижает алкогольную интоксикацию.

Ускоряет обмен веществ.

Стимулирует мозговую деятельность, улучшает память.

Уменьшает отечность.

В арабских странах этот напиток пьют от всех болезней, начиная от потери аппетита и заканчивая проблемами с сердцем, давлением и мужской несостоятельностью.

Профессия титестер

Никто не знает больше о чае, чем титестер, по сути это дегустатор чая. Его работа заключается не только в чаепитии, он должен определить качество чайного листа по плотности, форме, цвету, хрупкости. А уже готовые напитки различать по вкусу, внешнему виду и запаху, определяя не только сорт, но и место произрастания, в какой сезон был собран лист, как хранился и обрабатывался.

Для того чтобы стать профессионалом, необходимо иметь очень тонкое обоняние и чувствительные вкусовые рецепторы. Титестер не имеет право курить, употреблять алкоголь, пользоваться парфюмом и косметическими средствами с отдушками, употреблять копчености, жареное, острое, резкие приправы и соусы. Более того специалист в совершенстве знает биохимию, физику, биологию, маркетинг чайных продаж, географию и экономику мирового рынка. И хоть титестеры работают преимущественно в чайных домах и на мировых аукционах и имеют достаточно высокую оплату своего труда, они проходят долгий путь для достижения вершины в своей профессии, от начального обучения до тяжелой работы на чайной плантации.