За прошедшие сутки на Донецком направлении российские штурмовые отряды при поддержке десантников, авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа «развивали успех в направлении населенного пункта Соль», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, ВС РФ нанесли поражение противнику на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

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«На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны. В Харьковской области были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении, по данным Минобороны, были разбиты подразделения 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ, уничтожена диверсионно-разведывательная группа, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ поразили позиции ВСУ в районах Водяного, Доброволья и Пречистовки, были уничтожены две группы диверсантов. В течение суток на данном направлении ликвидировано более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, российские военные уничтожили два склада боеприпасов, 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 123-х районах. Кроме того, были разбиты американская артиллерийская система М777 и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, а также три гаубицы Д-20, две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника и семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8040 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

