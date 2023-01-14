Стала известна стоимость новых самолетов Superjet, МС-21 и Ту-214 для «Аэрофлота»

Минимальная стоимость новых самолетов Superjet из российских комплектующих для группы «Аэрофлот» составит 2,256 млрд рублей, первых МС-21 и Ту-214 — 3,144 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные инвестпроекта льготного лизинга российских воздушных судов, который утвердил премьер Михаил Мишустин.

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Согласно проекту, 63 лайнера (34 — Superjet New, 18 — МС-21-310, 11 — Ту-214) закупит лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» («дочка» «Ростеха») и передаст их «Аэрофлоту» с декабря 2023 года по январь 2026-го.

В период реализации проекта стоимость Superjet вырастет на 9,2%, до 2,464 млрд рублей с учетом НДС, а МС-21 и Ту-214 — на 4,5%, до 3,285 млрд рублей. Таким образом, стоимость всех самолетов достигнет 175,4 млрд рублей. 100% этих средств планируется привлечь из Фонда национального благосостояния. На эту сумму Минфин купит облигации «Авиакапитал-Сервиса» со ставкой купона 1,5% годовых. Основной долг по облигационному займу должен быть погашен за 18 лет с момента поставки последнего лайнера в «Аэрофлот», то есть до начала 2044 года, следует из паспорта проекта.

