Термический шок: названа вероятная причина массовой гибели сардины на Курилах

Термический шок мог стать причиной массового выброса сардины иваси в бухте Первухина на острове Кунашир Сахалинской области. Об этом, ссылаясь на замдиректора государственного заповедника «Курильский» Ирину Неведомскую, сообщили в администрации Южно-Курильского района.

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«Возможно в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», — заявила Неведомская.

Масштабный выброс сардин иваси зафиксировали специалисты Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства. Берега бухты Первухина, по их данным, были усыпаны тоннами мертвой рыбы. При этом видимых загрязнений на месте эксперты не обнаружили. Точные причины происшествия станут известны после проведения специальных анализов и экспертиз.

