Ученые доказали родство сибиряков и американцев

Изучение останков трех человек, погибших в северо-восточной Сибири около 500 лет назад, позволили ученым сделать удивительное открытие об их североамериканском происхождении. Исследование древних и современных геномов также доказало, что предки коренных американцев вышли из Сибири. Местом межконтинентальной связи и такого «генетического дрейфа» служил Берингов пролив, пишет Science.

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«Около 20 000 лет назад жившие в Сибири люди пересекли Берингов пролив, высадились на Аляске и разбрелись на юг через страны Северной и Южной Америки. Уровень моря в то время был намного ниже, что позволяло охотникам-собирателям использовать замерзшие перешейки, чтобы перебираться на другой континент и ходить на лодках вдоль его побережья. Когда около 11 500 лет назад закончился последний ледниковый период, и ледники растаяли, Берингово море поднялось и разделило два континента. Но мигранты продолжали прибывать, смешивались с уже существовавшими там группами и заменяли их, формируя современный генетический ландшафт коренных американцев», — говорится в публикации.

В 2019 году была опубликована работа, основанная на генетических и лингвистических доказательствах, что в период от 500 до 2200 лет назад люди, населявшие северо-запад Аляски, на лодках вернулись по морю в Сибирь. Примерно в это же время на берегу камчатской реки российские археологи обнаружили останки трех человек. Международная группа ученых расшифровала их геном и обнаружила связь с людьми, населявшими Северную Америку.

«Мы не можем сказать, сколько раз генетический дрейф имел место за последние 5000 лет. Это могли быть как множественные, повторяющиеся события, так и нечто постепенное, постоянное и непрерывное. Трудно сказать наверняка, но очевидно это мероприятие имело продолжительный характер», — подчеркнул палеогенетик из Тюбингенского университета Косимо Пост.

