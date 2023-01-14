Умерла народная артистка Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщил РИА Новости директор театра «Ленком», где она проработала более 45 лет, Марк Варшавер.

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«Вот такое горе случилось: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова», — сообщил Варшавер.

По его словам, прощание с артисткой состоится в «Ленкоме» 17 января. В театре надеются, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

В июле прошлого года Инна Чурикова оказалась в реанимации, неудачно упав со сцены и получив множественные травмы, уточняет издание StarHit. Из больницы она выписалась летом, но состояние ее здоровья оставалось нестабильным, выходить из дома она не могла.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 в Белебее Башкирской АССР (в эвакуации). По возвращении в Москву, еще в школьные годы, поступила в театральную студию при драмтеатре им. К.С. Станиславского. После окончания актерского факультета ВТУ (институт) имени М.С. Щепкина в 1965 году дебютировала в МТЮЗе, где проработала с 1965 по 1968 год. С 1975 года и до конца жизни играла в московском театре «Ленком».

Знаменитая актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе, в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Среди самых известных картин: «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли», «Идиот» и «Московская сага».

На сайте «Ленкома» до последнего дня значилось, что актриса занята в спектаклях «Аквитанская львица» (Алиенора) и «Ложь во спасение» (Бабушка).

Инна Чурикова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и офицер ордена Искусств и литературы (Франция).

