В Москве определили места для крещенских купаний

Места для традиционных крещенских купаний будут организованы в разных округах столицы, в частности они появятся в парках «Сокольники», «Покровское-Стрешнево» и на Борисовских прудах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные префектур Москвы.

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«В Крещение можно будет искупаться в четырех водоемах Восточного округа. Места для купания в этом году традиционно организуют на Святом и Белом озерах, Нижнем Майском пруду в парке "Сокольники" и Северном Терлецком (Ольховом) пруду. В замерзших водоемах "выпилят" прорубь, организуют спуски и подъемы с поручнями, уложат противоскользящие покрытия», — сообщили в префектуре Восточного административного округа Москвы.

В Северо-Восточном АО организуют только одно место для купания — на Дворцовом пруду по адресу: 1-я Останкинская улица, дом 7, стр. 1.

На северо-западе столицы оборудуют сразу несколько мест для безопасного окунания: в Митино — в ландшафтном парке на улице Барышиха, в Строгино — в Строгинской пойме (улица Твардовского, вл. 16) и Кировской пойме (напротив ул. Исаковского, вл. 2), а также в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» и парке «Северное Тушино».

В префектуре Южного административного округа Москвы сообщили, что места для крещенских купаний будут подготовлены на Борисовских и Верхнем Царицынском прудах, а также на пруду Бекет.

В Центральном и Юго-Восточном округах столицы организованных мест для традиционного окунания в прорубь в этом году не предусмотрено.

