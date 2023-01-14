В Роскосмосе раскрыли план на случай экстренной эвакуации экипажа с МКС

Двух российских космонавтов Сергей Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио планируется вернуть с МКС на Землю на корабле «Союз МС-23», который должен пристыковаться к станции в беспилотном режиме 22 февраля. В случае непредвиденной ситуации до прибытия корабля, космонавты полетят на поврежденном «Союзе МС-22» без астронавта — он спустится на корабле Crew Dragon, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Статья по теме: Космическая одиссея 2023 года

«Системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно, но в случае аварии до прибытия «Союза МС-23» экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю. Кресло Франциско Рубио решено временно переместить из «Союза МС-22» в корабль Crew Dragon (работы пройдут 17-18 января). При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем, а космонавты Роскосмоса — на "Союзе МС-22"», — сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

В корпорации отметили, что спуск на Землю двух человек вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22». После прибытия на МКС «Союза МС-23» кресла всех трех космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него, подчеркнули в Роскосмосе.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря. В Роскосмосе заявили, что повреждение образовалось в результате удара метеороида, диаметр отверстия составляет менее 1 мм.

