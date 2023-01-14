В Таджикистане цены на газовое топливо снизились вдвое на фоне роста импорта из РФ

Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) снизились в Таджикистане с 7-8 сомони (46,2 — 52,8 рублей) до 3,8 сомони за литр (25 рублей), сообщает издание Ховар. Стоимость одного из основных видов топлива в стране начала снижаться на фоне растущего импорта из России и Казахстана.

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«Один из основных видов топлива на территории страны можно купить в эти дни за 3,8 сомони за литр. Между тем годом ранее литр этого топлива стоил 7-8 сомони», — говорится в публикации.

Суточная потребность Таджикистана в СУГ составляет 1,1 тыс. тонн. Более 60% всего автотранспорта в стране использует газовое топливо. СУГ импортируется в Таджикистан в основном из Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

На одной из АЗС Худжанда агентству Sputnik объяснили причину снижения цен на сжиженный газ увеличением закупок. По словам владельца автозаправки Мирзо Умарова, импорт большего количества этого вида топлива, в основном из России и Казахстана, помог снизить его стоимость.

«Сейчас на большинстве заправок сжиженного газа в избытке. Жителей радуют такие цены, в связи с этим и объемы торговли выросли», — подчеркнул Умаров.

