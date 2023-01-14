Винтовые сваи для фундамента: виды и назначение

В этом случае качество продукции гарантируется хорошо отлаженной системой контроля, а цены остаются в разумных пределах. Дополнительным преимуществом такого сотрудничества является возможность заказа дополнительных услуг в комплексе (под ключ).

Ассортимент стальных опор

Заводы предлагают самые доступные цены благодаря оптовым закупкам сырья и организованному производственному процессу. Немалую роль играет постоянно обновляемый ассортимент выпускаемых изделий, что становится возможным из-за наличия собственного проектного бюро. В каталоге продукции заказчикам предлагают металлические столбы с самыми разнообразными характеристиками:

По типоразмеру: в диапазоне диаметров 57 (для легких объектов) – 325 мм (для крупных сооружений).

По другим параметрам: длина ствола (1,5-4,5 и 3-11 м), толщина стенки ствола (3-8 мм), ширина лопасти (200-800 мм).

По конструкции: с литым или сварным наконечником, с 1 или 2 лопастями, шприцеобразные, комбинированные.

По способу антикоррозийной обработки: покрытие способом нанесения грунт-эмали либо методом горячего цинкования.

Выбрать нужный тип опор для конкретного заказа помогут специалисты компании после выполнения нужных расчетов на основании характеристик местности и будущего строения.

Сфера применения

Широкий ассортимент металлических столбов с несущей способностью от 1 до 15 т позволяет использовать их для создания оснований под объекты различной сложности и весовой нагрузки. Это могут быть ограды из любых материалов (сетки, профлист, кованые секции), автомобильные навесы, пристройки к уже функционирующим зданиям, гаражи и теплицы, причалы и беседки. В жилищном строительстве свайная технология позволяет подбирать нужные опоры для фундаментов домов из СИП-панелей и бруса, кирпича и пеноблоков, для оснований под двухэтажные коттеджи и хозяйственные постройки. Металлические столбы широко используются при возведении промышленных цехов, ангаров, офисных и торговых центров, модульных зданий, мостов любого назначения, надводных платформ, рекламных баннеров, вышек сотовой связи, трубопроводов.

Преимущества технологии

В сравнении с любым другим способом строительства свайные основания имеют весомые плюсы:

Низкий бюджет – расходы в течение всего рабочего периода уменьшаются на 40-50%.

Экономия времени – сроки установки сокращены до минимума и составляют в зависимости от размеров объекта 1-5 дней.

Простой монтаж – закрутить столбы можно как спецтехникой, так и вручную (исключение – большие типоразмеры опор).

Всесезонность – работы ведутся в любой период года несмотря на температурный режим и климатические особенности.

Длительность эксплуатации – срок годности металлических столбов не меньше, чем у ж/б конструкций, если они изготовлены и установлены с соблюдением технологических норм.

У крупного производителя можно купить винтовые сваи в СПб на самых выгодных условиях: низкие наценки, отсутствие очередей при покупке стандартных изделий, гарантированное качество, официальный договор. Немалым преимуществом является возможность заказа дополнительных услуг: профессионального монтажа, доставки на строительный участок, использования спецтехники по льготным расценкам.