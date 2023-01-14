Жителям Соледара пообещали работу и пенсии

Жители освобожденного Соледара будут обеспечены рабочими местами в Донецкой народной республике (ДНР), если есть такая необходимость. Соответствующее поручение пообещал направить профильному министерству республики врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с эвакуированными жителями.

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«Сейчас приходите в себя. Вам здесь окажут и поддержку, и расскажут, где что. Главное — прийти в себя. По документам не теряйте время. Кому нужна работа — специалисты будут приезжать, буду направлять поручение в министерство труда и социальной политики [ДНР], чтобы рабочие места были предоставлены», — цитирует ТАСС Пушилина.

В пункт временного размещения города Шахтерска силами МЧС ДНР из Соледара были доставлены 108 человек, в том числе 10 детей. Глава Шахтерска Александр Шатов на встрече заверил эвакуированных, что они начнут получать пенсии в течение месяца после подачи соответствующего набора документов.

