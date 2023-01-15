Четыре россиянина были на борту разбившегося в Непале самолета

Пассажирский самолет ATR 72, принадлежащий непальской авиакомпании Yeti Airlines, вылетел в Покхару из Катманду и потерпел крушение между старым и новым аэропортом Покхары. На его борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, из них четверо — граждане России, сообщает индийский телеканал News18.

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«Из 68 пассажиров на борту самолета было 53 гражданина Непала, 5 граждан Индии, 4 россиянина, один ирландец, 2 корейца, 1 гражданин Аргентины и гражданин Франции», — сообщили в администрации аэропорта.

Телеканал уточняет, что самолет разбился между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары, с места крушения уже извлечено 45 тел. Правительство Непала созвало экстренное заседание кабинета министров.

В Непале нередко случаются авиационные происшествия, в том числе из-за внезапных изменений погоды и расположения взлетно-посадочных полос в труднодоступных скалистых местностях. Страна, в которой находятся восемь из 14 самых высоких гор в мире, имеет одни из сложнейших взлетно-посадочных полос, которые бросают вызов самым опытным пилотам. Непалу также не хватает развитой системы прогнозирования погоды, признают чиновники.

