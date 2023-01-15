Инвестстратег рассказал о современных способах накопления денег

Если человеку не хватает системности в накоплениях, то за него это может сделать робот или искусственный интеллект. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий рассказал агентству «Прайм» о современных цифровых решениях, которые за людей могут откладывать и копить деньги.

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«Эти решения позволяют, например, ваши покупки автоматически округлять до определенной суммы, и разница идет в "электронную" копилку. Если не хватает системности в накоплениях, то за вас это может сделать уже робот или искусственный интеллект», — рассказал Русецкий.

Кроме того, помочь в накопительстве могут автоматизированные сервисы, в частности автопереводы. Эксперт посоветовал выставить небольшую сумму, которая со временем удивит «впечатляющим результатом». При выборе приложений для формирования привычки накоплений он посоветовал обратить внимание на программы, которые помогают автоматически откладывать деньги.

«Сейчас на рынке доминируют финтех компании, которые упрощают и систематизируют нашу финансовую жизнь. К примеру, бум на рынке брокерских услуг в России случился именно с появлением простых и доступных приложений по торговле на фондовом рынке», — пояснил Русецкий.

Специалист по инвестициям отметил, что откладывать деньги можно начать по разным стратегиям: как на короткие периоды (отпуск, новый холодильник, или другая дорогостоящая покупка), так и на долгие сроки (покупка дома или обеспеченная пенсия). Русецкий уверен, что так будет сложнее поддаться сиюминутному желанию забрать деньги на повседневные нужды.

