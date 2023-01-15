Из Арктики в Черное море: хантымансиец выйдет в экстремальную экспедицию на тримаране с электродвигателем

Российский путешественник Ильдар Мухарашев проведет первую в России «зеленую» экспедицию на каркасном тримаране, который оборудован электромотором, работающем от солнца и ветра. Старт запланирован на июнь, маршрут пройдет через Арктику, Балтийское, Средиземное и Черное моря, рассказала ТАСС директор томского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Калюжная.

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«Ильдар Мухарашев живет в Ханты-Мансийске, он очень опытный путешественник. В этом году он хочет обогнуть часть Евразии на экспериментальном самостоятельно построенном тримаране. Там пластиковая конструкция, а мотор электрический, который получает энергию от солнца и ветра. Сейчас ему этот мотор делают на заказ в Китае. В России это первая зеленая экспедиция, аналогов в мире мы тоже не знаем», — сообщила Калюжная.

По ее словам, путешественник поднимется по Оби к Арктике, пройдет через Северный Ледовитый океан, Мурманск, спустится к Санкт-Петербургу, потом — через Балтийское море вдоль Европы, далее — по Средиземному и Черному морям до Крыма. Специалист РГО подчеркнула, что это маршрут высшей категории сложности и, если все получится, «путешествия на базе экологически чистых и восполняемых ресурсов станут вкладом в сохранение Мирового океана».

Калюжная также отметила, что путешествие Мухарашева займет около двух лет. Экспедиция будет проходить частями: два месяца путешественник будет находиться в плавании, затем на два-три месяца оставит судно на хранение и вернется домой, чтобы поработать и пообщаться с семьей. У Мухарашева, по ее словам, четверо детей.

