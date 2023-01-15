Конец периода обкатки: в Хорватии оценили назначение Герасимова

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Это решение позволит России в ближайшей перспективе изменить ход СВО, после «периода обкатки» начнутся более масштабные активные наступательные действия, считает хорватское издание Advance.

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«Разве Владимир Путин назначил бы Валерия Герасимова, если бы думал, что тот на самом деле ни на что не способен, как утверждают его критики? Конечно, нет. На самом деле подъем Герасимова происходит в один из важнейших моментов. Сейчас самое время подтвердить старое правило. Как известно, Россия "традиционно" плохо начинает войны. Сначала, в первые месяцы, все проблемы всплывают на поверхность (логистика, технологии, командные цепочки). За почти год боевых действий многие из этих проблем были устранены после обнаружения. С этой точки зрения можно сказать, что перед Александром Дворниковым и Сергеем Суровикиным стояла самая сложная задача. Им пришлось командовать российскими войсками в "период обкатки"», — пишет Антун Роша.

Автор напомнил, что президент РФ назначил Герасимова главой Генштаба и замминистра обороны в 2012 году, через три дня после того, как давний соратник Владимира Путина Сергей Шойгу занял пост министра обороны. Герасимов сыграл ключевую роль в присоединении Крыма в 2014 году и в поддержке сирийского президента Башара Асада. Сейчас он является главным переговорщиком с США по важным вопросам военной «деконфликтизации». В последний раз российский генерал беседовал с главой Генштаба ВС США Марком Милли в ноябре после того, как украинская ракета ПВО упала на территории Польши.

«Герасимов берет на себя руководство кампанией на Украине в момент, когда высокая напряженность на востоке медленно, но все же меняет ситуацию в пользу россиян… Сейчас Валерий Герасимов не может позволить себе провала. Он целое десятилетие готовился к этому моменту, и теперь от него зависит очень многое. Быть может, даже исход этого конфликта», — считает хорватский эксперт.

