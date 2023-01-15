«Матрешкой назвали»: Рогозин сообщил о разработке новых коптеров

Специалисты Научно-технического центра «Царские волки» занимаются разработкой мини-разведчика смешанного коптерно-самолетного типа и уже проводят его испытания, сообщил в своем Telegram-канале руководитель центра и группы военных советников Дмитрий Рогозин. Кроме того, по его словам, сейчас в России разрабатываются новые большие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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«Мини-разведчик смешанного коптерно-самолетного типа. "Матрешкой" назвали. При масштабировании будет "подарки" врагам таскать, например, мины. Дальность до 100 км. Пока разработчик — наш партнер отрабатывает элементы конструкции и алгоритмы управления. Это все наши частные российские компании. Мужики-патриоты готовы помочь фронтовикам своим интеллектом и ресурсами, потом испытать с нашей помощью в бою свои изделия и представить работу Минобороны для ее одобрения с учетом опыта успешного боевого применения и дальнейшего массового производства», — пояснил под опубликованным видео Рогозин.

Кроме того, по его словам, сейчас в НТЦ «Царские волки» ведутся три работы в области больших ударных БПЛА, а также поддерживаются разработки еще девяти наиболее продвинутых частных компаний, специализирующихся в области дронов.

«Часть их работ уже испытывалась нами в зоне СВО, большинству еще предстоит показать бойцам свои изделия и получить замечания, которые обязательно будут с учетом специфики этой войны и высокотехнологичности противостоящих нам неприятелей из стран НАТО», — подчеркнул Рогозин.

