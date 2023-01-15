Разработчики робота «Федора» создали уникальную беспилотную ударную машину

Партнеры Научно-технического центра «Царские волки», конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника», которые разработали прошедшего испытания на МКС робота «Федора», создали уникальную беспилотную разведовательно-ударную машину «Маркер». Она уже испытана на космодроме Восточный и теперь ей предстоит «боевое крещение» на Донбассе, рассказал руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

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«"Маркер" обладает техническим зрением и автоматической системой управления, в условиях радиоэлектронной борьбы работает автономно, самостоятельно выполняя боевую задачу, обеспечивая целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, а также отбирая по приоритетам вражеские цели, находящиеся в зоне поражения его собственными огневыми средствами», — пояснил Рогозин.

По словам экс-главы Роскосмоса, «Маркер» уже испытан в качестве системы охраны космодрома Восточный, обеспечивая контроль периметра его безопасности. Теперь несколько уникальных машин готовят для отправки в Донбасс.