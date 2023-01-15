«Цель достигнута»: Минобороны сообщило о разгроме системы военного управления Украины

Ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики был нанесен 14 января. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, противник понес потери на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Российские войска за прошедшие сутки добились успеха севернее Артемовска и вблизи железнодорожной станции Соль.

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«На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — заявил Конашенков.

На Купянском направлении были поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, за сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении российские войска разбили подразделения 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, отразили атаку штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ, в результате чего противник был отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ наносили удары по скоплениям живой силы ВСУ в районах Владимировки и Угледара, а в районе Сладкого была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери противника здесь составили до 50-ти военнослужащих, три пикапа и автомобиль.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, российские войска ликвидировали склад боеприпасов, базу ремонта реактивных систем залпового огня, пусковую установку украинского ЗРК «Оса-АКМ», поразили 103 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 123-х районах. Кроме того, были уничтожены американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, самоходная гаубица 2С3 «Акация», две гаубицы «Мста-Б», две самоходные гаубицы «Гвоздика», гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника и восемь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

