Умер Вахтанг Кикабидзе

Знаменитый актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер на 85-ом году жизни. Об этом сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на местное телевидение.

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«Информацию о кончине подтвердил Первому каналу продюсер певца», — говорится в сообщении.

Кикабидзе родился в июле 1938 года, окончил Тбилисский государственный институт иностранных языков, в 1959 году поступил на работу в Тбилисскую филармонию. В кино он дебютировал в 1966 году. В 1969-ом впервые снялся у Георгия Данелии в фильме «Не горюй!», наибольшую же популярность и любовь зрителей ему принес фильм «Мимино» (1977), где актер сыграл роль летчика Валико Мизандари. В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание народного артиста Грузинской ССР. С 2020 года он был депутатом парламента Грузии.

По сообщениям СМИ, в последние годы Кикабидзе серьезно болел. В одном из интервью он признался, что ему диагностировали рак мозга, пишет StarHit.

