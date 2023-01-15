В Новосибирске создадут электродвигатели для месторождений «тюменской матрешки»

Коллектив ученых Центра мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разрабатывает электродвигатели для установки диагностики скважинного оборудования. Они заменят агрегаты американских, немецких и японских компаний, ушедших из России, и будет использоваться на месторождениях «Роснефти», «Газпрома» и «Сургутнефтегаза» регионов «тюменской матрешки» (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО). В текущем году планируется представить опытные образцы, а до 2025 года продукция уже должна выйти на рынок, сообщили в пресс-службе вуза.

Статья по теме: «Мотовилиха» заместила импорт

«Как правило, российские нефтеперерабатывающие компании использовали установки с электрическими двигателями иностранного производства. Это нефтедобывающие установки, обеспечивающие вспомогательный технологический процесс, — как например, установка, диагностирующая обсадную колонну скважины, глубина которой может достигать двух километров. Для этого процесса нужны специальные установки, работающие при помощи электрических двигателей. У коллектива разработчиков есть большая экспертность в разработке электродвигателей, в том числе и для погружных электронасосов. Разработка заменит агрегаты американских, немецких и японских компаний, ушедших из России», — рассказал завкафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ НЭТИ Денис Котин.

Работа, по его словам, ведется во взаимодействии с представителями реального сектора экономики. Заранее говорить о превосходстве российской разработки перед иностранными аналогами он не стал, но подчеркнул, что предпосылки для этого есть, так как «научная школа НГТУ НЭТИ по электрическим машинам – лучшая в мире».

«Оборудование, которое мы создаем, планируется применять на нефтедобывающих станциях в «тюменской матрешке» в компаниях "Роснефть", "Газпром" и "Сургутнефтегаз", то есть на крупнейших российских месторождениях. В 2023 году мы планируем закончить проектную работу и выпустить опытные образцы. Ближе к концу года они уже должны пройти испытания. До 2025 года наши разработки будут на рынке», — добавил Котин.

