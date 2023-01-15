В Риме прошел Большой исторический (русский) бал в честь юбилея Рахманинова

Большой исторический бал, посвященный 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, состоялся в аристократическом дворце Бранкаччо в центре Рима. В этом году организаторам традиционного мероприятия пришлось сменить название — Большой русский бал на Большой исторический бал, передает ТАСС.

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Гостями бала стали итальянские и российские исполнители, в том числе выпускники и преподаватели Российской академии музыки им. Гнесиных, а также представители студенческого движения «Юнкера» Московского художественно-промышленного института — они представили костюмы времен Серебряного века и классические этюды той эпохи.

«В этом году пришлось столкнуться с трудностями при подготовке бала, который фактически не проводился два года из-за пандемии. Во-первых, нам пришлось заменить в названии "Большой русский бал" на "Большой исторический бал". Наши партнеры получили неоднозначные послания, которые могли грозить провокациями. К сожалению, в нынешнем социальном климате пришлось подчиняться самоцензуре», — рассказала один из организаторов мероприятия журналист и популяризатор русской культуры Юлия Базарова.

При этом она подчеркнула, что несмотря на изменения, главная цель бала — быть мостом между Россией и Италией и пропагандировать русские историю и культуру — осталась неизменной.

