Многие годы стратегия McDonald's на зарубежных рынках заключалась в том, чтобы делать акцент на местных продуктах и культурных пристрастиях граждан, однако в России он поступил с точностью до наоборот и привнес новизну в жизнь коммунистического общества. В мае 2022 года впервые в истории руководство компании приняло решение «деактивировать» крупный рынок и продать портфель, несмотря на то, что «бренд и страна переплелись столь тесно, что представить одно без другого стало практически невозможно», пишет Bloomberg.

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«31 января 1990 года, в день открытия первого ресторана, количество посетителей должно было составить около пять тысяч человек, но в итоге пришло в шесть раз больше. Под присмотром вооруженной милиции очередь медленно продвигалась на пути к заветному Биг-маку за 3,75 рубля (стоимость 10 батонов хлеба). Некоторые не знали, как их правильно есть и либо расплющивали, либо сворачивали в трубочку как блин», — рассказал первый менеджер, ставший впоследствии гендиректором «Макдональдс» в России Хамзат Хасбулатов.

Он отметил, что для многих россиян Биг-мак стал воплощением перестройки. Приход McDonald's ознаменовал погружение в гастрономические радости с вежливым обслуживанием и горячей качественной едой. Когда открылась вторая точка сети, в 1993 году ее посетил Борис Ельцин, чтобы попробовать свой первый Биг-мак, который поначалу решил разобрать на части.

«Реклама на советском центральном телевидении дразнила: “Если не можете поехать в Америку, приходите в "Макдональдс". На протяжении следующих десятилетий компания быстро расширяла бизнес в России, попутно преодолевая экономические кризисы, чиновников-клептократов, недобросовестных конкурентов и международные санкции, не меняя при этом взятого курса. Но в середине 2010-х ей все же пришлось принять стратегию ненавязчивой, но убедительной русификации», — говорится в публикации.

В результате доля ингредиентов местного производства выросла с 25% в 1998 году до 90% к 2015-му, а еще через три года McDonald's привлек местного поставщика картофеля, и общая доля российских ингредиентов достигла 98%. В итоге Россия стала наиболее локализованным рынком компании в мире, подчеркнул Марк Карена, занимавший должность гендиректора «Макдональдс» в России до февраля 2022 года. Несмотря на то, что россияне тратили всего 4% семейного дохода на походы в ресторан, тогда как в Европе эта цифра достигала 15%, акцент в компании делался именно на Россию. Рынок охватывал 11 часовых поясов, и более соблазнительного рынка фастфуда не существовало, подчеркнул Карена.

Объявляя об уходе McDonald's из России в прошлом году, гендиректор компании Крис Кемпчински написал: «За 30 лет бренд и страна переплелись столь тесно, что представить одно без другого стало практически невозможно. И все же, к сожалению, сегодня предстоит поступить именно так».

По словам соучредителя вашингтонской антикоррупционной организации DataCollective Дэвида Саконьи у McDonald's есть все основания гордиться достижениями в России, так как «он принес столько пользы российскому народу, какая многим транснациональным компаниям и не снилась».

Сейчас по телевидению в России стали показывать рекламные ролики нового общепита «Вкусно и точка». Первый снимался внутри точки на Пушкинской, ролик заканчивался фразой: «Название меняется — любовь остается», резюмирует Bloomberg.