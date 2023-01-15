Вполне удовлетворительная, если не хорошая: Путин оценил ситуацию в экономике РФ

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике как не просто стабильную, но и вполне удовлетворительную, если не сказать хорошую. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», подчеркнув, что достигнутые показатели оказались лучше не только прогнозов противников России, но и ожиданий руководства страны.

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«Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали. В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что в России один из главных макроэкономических показателей — безработица — находится на историческом минимуме. Инфляция тоже — ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению. Промышленное производство, сельское хозяйство, строительство — на подъеме.

«Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года инфляция от сегодняшних 11,9% может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и обеспечить их реальные доходы», — пояснил Путин.

