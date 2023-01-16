Акции дня: бумаги «Аэрофлота» подбросило вверх

Акции российской авикомпании «Аэрофлот» подорожали по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 16 января. За день котировки выросли на +4,05% до 28,80 руб. за штуку.

Трейдеры заинтересовались акциями на фоне новостей о господдержке лизинга отечественных самолетов, «Аэрофлоту» выделят 175 млрд рублей. Помимо этого, авиаперевозчик выкупил и получил права собственности на 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777–300, которые ранее были в лизинге от ирландской компании.

«Акции AFLT в январе преодолели ряд важных технических уровней сопротивления: пробили линию медвежьего тренда 2022 г., закрепились выше 50-дневной и 100-дневной скользящей средней линии, впервые с ноября 2021 г. закрылись выше 200-дневной скользящей средней линии. На наш взгляд, акции AFLT могут проверить на прочность область 30–31 руб. Однако дальнейшему росту будет мешать сильная техническая перекупленность», - отметил эксперт «Открытие инвестиции» Михаил Шульгин.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,14% до 2224,9 пунктов. Индекс РТС опустился на +1,39% до 1024,44 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 22:16 мск составила 84,19 долларов за баррель (+1,28%). Российская валюта укреплялась– 68,74 руб. за доллар.