Бум 2020-х: за время пандемии 1% сверхбогатых людей стал вдвое богаче всех остальных

Всего 1% жителей планеты с 2020 года накопили почти в два раза больше средств, чем весь остальной мир. За два года состояние миллиардеров выросло на $26 трлн, в то время как у остальных 99% населения скопилось только $16 трлн. Таким образом, с момента начала пандемии в руках сверхбогатых людей оказалось больше половины всего мирового богатства ($42 трлн), следует из доклада, подготовленного британской благотворительной организацией Oxfam.

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«В то время как обычные люди ежедневно вынуждены жертвовать такими предметами первой необходимости, как еда, сверхбогатые превзошли даже свои самые смелые мечты. Это десятилетие обещает стать лучшим для миллиардеров — финансовый бум 2020-х для самых богатых людей мира», — заявила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер.

По данным организации, во время пандемии и кризиса стоимости жизни с 2020 года $26 трлн (63% всего нового богатства) получили 1% самых зажиточных, а $16 трлн (37%) достались остальным жителям планеты вместе взятым. Состояние миллиардеров увеличивалось на $2,7 млрд в день. За последние десять лет их число и состояние удвоились.

Oxfam призывает к систематическому и широкомасштабному увеличению налогообложения сверхбогатых. Десятилетия снижения налогов для этой категории граждан усилили неравенство, и беднейшие люди во многих странах платят более высокие налоги, чем миллиардеры. К примеру, Илон Маск, один из богатейших людей в мире, платил налоговую ставку в 3% в 2014-2018 годах, а Абер Кристин, продавец муки в Уганде, зарабатывает $80 в месяц и платит налог по ставке 40%.

Авторы исследования полагают, что введение налога до 5% на мультимиллионеров и миллиардеров могло бы приносить человечеству $1,7 трлн в год, и этого хватило бы, чтобы вытащить 2 млрд человек из нищеты.

Доклад Oxfam был приурочен к открытию Всемирного экономического форума в Давосе, потому что «чрезвычайное богатство и крайняя бедность увеличились одновременно впервые за 25 лет».

