Число покупок российских госбумаг в Казахстане выросло в 100 раз

Российские облигации федерального займа в 2022 году пользовались большой популярностью в Казахстане. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на информацию АРРФР (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка), с марта прошлого года шесть местных брокерских фирм купили бумаги на $1,4 млрд.

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Причин для столь масштабной покупки российского госдолга компаниями «дружественной страны» несколько, но не в самой дружбе дело, поясняют эксперты. Во-первых, стоит обратить внимание на то, кто именно пользовался услугами казахстанских брокеров. На долю клиентов из самой страны пришлось 48,7% сделок. Еще 41,4% — российские инвесторы. Также среди покупателей «обнаружились» граждане ОАЭ и Словакии.

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«Нужно учитывать, что в Казахстан в прошлом году переехало достаточно много россиян, что было связано с внутренними событиями в России. Среди них большинство — это граждане с доходами выше среднего, которые также ранее приобретали ценные бумаги на российском рынке. ОФЗ для этих инвесторов — традиционный актив, который занимает часть портфеля. Поэтому в данной статистике нет ничего удивительного: релокация россиян в соседнюю страну повысила спрос на отечественные активы», — комментирует высокую долю покупок ОФЗ россиянами в Казахстане основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.



Впрочем, дело отнюдь не в традициях и тоске по родине — покупать российский госдолг было выгодно. К тому же, что бы не говорили о российском финансовом и долговом рынке скептики — ОФЗ остаются одним из самых надежных вариантов вложения средств в условиях всемирной турбулентности.

«Российский госдолг в прошлом году инвесторы приобретали за счет высокой доходности по бумагам. Также эти инвестиции считаются защитными в периоды кризисов, что тоже поддерживает стабильный спрос на ОФЗ у инвесторов», — поясняет руководитель аналитического отдела AMarkets Артем Деев.

«В условиях санкций Запада, когда для россиян стали недоступны инвестиции в иностранные бумаги, многие инвесторы специально открывали счета в казахстанских банках, чтобы иметь в своем портфеле акции компаний из США или Европы. И спрос на ОФЗ повысился вместе с переездом части россиян в эту страну. Также многие наши уехавшие граждане приобретают биржевые активы, находясь в Узбекистане или Кыргызстане», — добавляет эксперт, отмечая, что у соседей в последнее время активно развиваются брокерские услуги, чем и пользуются «поуехавшие» (и просто не кладущие все яйца в одну корзину) россияне.

Для последних обращение к брокерам в Казахстане — способ обеспечить максимальный охват рынков, явно сузившийся в России из-за санкций.

«То, что операции проводились через казахстанских брокеров, объясняется местным законодательством. В Казахстане для совершения операций по большей части бумаг требуется открытие счета в местном банке, так что это чисто технический результат. Россиянам, уехавшим в Казахстан, необходимо открыть счет, чтобы покупать не только ОФЗ, но и другие ценные бумаги на разных рынках — не только в РФ, но и в Европе, США или Китае», — поясняет Федор Сидоров.

Фантастическая выгода

Если же говорить о выгодах от покупки ОФЗ, то речь идет не только о внушительных процентах, предлагавшихся Минфином в прошлом году. А в том, что стать тем, кто будет «стричь купоны» можно было «по дешевке».

«Иностранные инвесторы из «недружественных» стран, державшие ОФЗ в Евроклире, были вынуждены продавать их по любым ценам в связи с известными событиями. Таким образом, ОФЗ разных сроков погашения можно было купить по 10-30% от номинала в расчете на космическую доходность», — раскрывает порядок цифр старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов.

Под «известными событиями» подразумевается то, что в марте прошлого года от российских инвесторов отвернулся международный депозитарий Евроклир (Euroclear). Из-за начала СВО организация прекратила обслуживание через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД). То есть, держателям ценных бумаг перекрыли возможность получать выплаты по купонам, хранящимся в международном депозитарии. И некоторые иностранные держатели российского госдолга попытались сохранить хоть что-то, пока это еще было возможно.

Как отмечает Беджанов, в интересах своих клиентов выпадающие из рук нерезидентов ОФЗ на лету подхватывали все крупные российские брокеры и банки, обладающие соответствующей инфраструктурой. Но ажиотаж был настолько велик, что пропускная способность отечественных фирм не позволяла обслужить всех желающих. Здесь и пригодились иностранные коллеги, также включившиеся в игру. Тем более, что у Казахстана на тот момент уже было весомое представительство на российском рынке.

При этом Bloomberg указывает на то, что регистрация российских облигаций в Центральном депозитарии Казахстана позволяет иностранным держателям российского госдолга получать и купоны, и платежи в счет погашений бумаг. В клиринговой палате сообщили, что количество регистраций, выпущенных российским Минфином ОФЗ и еврооблигаций за восемь месяцев 2022 года выросло в 100 раз.

По информации агентства, Казахстанский регулятор видит в данной ситуации ряд рисков для инвесторов, связанных с «высоким уровнем волатильности на рынках ценных бумаг, низкой ликвидностью и угрозой вторичных санкций, связанных с геополитической ситуацией».

Однако риски маячат на любом рынке, но могут и не реализоваться. Тогда как выигрыш тех, кто сумел быстро сориентироваться, очевиден.

Евроклир клином выбивают

Речь идет о тех, кто воспользовался принятием в России №319-ФЗ, который подразумевал, что учет прав по ОФЗ можно будет перевести из Евроклира в НРД. До 10 ноября 2022 можно было подать документы о соответствующем действии в НРД.

«На текущий момент ОФЗ уже переведены в НРД, на Московской бирже они торгуются по ценам 80%-100% от номинала в зависимости от срока погашения. Таким образом, те клиенты, кто решил поучаствовать во всем этом процессе, увеличили капитал в 3-10 раз. Это была, пожалуй, самая горячая инвестиционная возможность 2022 года», — уверен Артур Беджанов.

Впрочем, говоря о казахстанских брокерах, Bloomberg и другие СМИ упускают тот момент, что по состоянию на 1 декабря 2022 объем рынка российских ОФЗ составлял $271 млрд, из которых $36 млрд приходилось на нерезидентов. Так что $1,4 млрд — сумма, скорее символическая.

Это те деньги, которые иностранные инвесторы в условиях санкций смогли «вытащить» из российского госдолга. При учете того, с каким дисконтом они продавали ОФЗ, их победу можно считать пирровой.