Число сбитых над Севастополем беспилотников увеличилось до 10

Атаку на Севастополь пытались совершить в общей сложности 10 беспилотников, все они успешно отражены системами противовоздушной обороны РФ.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — написал он.

На аппаратном совещании губернатор рассказал, что поручил службам города быть максимально подготовленными к последствиям атаки, однако, по его словам, «никакого реагирования» не потребовалось.

Утром 16 января глава Севастополя сообщил об одном БПЛА, сбитом над бухтой в Севастополе, позже губернатор проинформировал об отражении атаки целой серии дронов.