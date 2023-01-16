По данным Управления энергетической информации, добыча природного газа в США, вероятно, вырастет более чем на 2% в этом году — до рекордного среднесуточного уровня 100,3 млрд кубических футов. В то же время данные Международного энергетического агентства (EIA) показали, что на прошлой неделе коммунальные предприятия США неожиданно закачали в хранилища 11 млрд куб. футов газа.

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Усиливая «медвежий» настрой, экспортный завод СПГ во Фрипорте в Техасе, который был вынужден отключиться в июне из-за пожара, снова отложил перезапуск до второй половины января, оставив большую часть предложения на внутреннем рынке.

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Трейдеры опасаются, что завод вернется к работе только к первому или второму кварталу 2023 года — из-за необходимости дальнейшей работы по удовлетворению требований федеральных регулирующих органов. Как следствие, цены на природный газ в США снизились более чем на 20% с начала 2023 года. Это самое слабое начало года за всю историю наблюдений.

Что касается ЕС, то там цены также продолжают снижаться, чему способствует ряд причин. Кроме аномально теплой погоды, на них давит экономия: Европе удалось снизить спрос на трубопроводный природный газ; на фоне потепления регион смог заполнить свои хранилища, что называется, до отказа.

Тем не менее, спецоперация России на Украине продолжит ограничивать поставки природного газа (и многих других важнейших товаров) на долгие годы, говорит Майкл Розен, директор по инвестициям Angeles Investments.

«Разрабатываются альтернативные источники поставок, но Европе потребуются годы, чтобы заменить российский газ, поэтому волатильность цен, вероятно, останется особенностью рынка в течение некоторого времени», — отметил Розен в интервью MarketWatch.

Дешевеет, пока теплеет

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период снизились до 740 долларов за 1000 кубометров на фоне аномально теплой зимы и падения потребления, подтверджлает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Газовый регулятор Германии (Федеральное сетевое агентство BNetzA) сообщил, что потребление в течение первой недели 2023 г. было на 38% ниже среднего показателя за 2018—2021 гг. Это обусловлено в том числе сократившимся из-за высоких цен промышленным потреблением в Европе. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 14 января понизились до 81,7%.

ЕС запускает расчет индекса цен на СПГ, что является частью плана по формированию нового европейского ориентира. Первая регулярная партия СПГ из США прибыла в Германию в порт Вильгельмсхафен на Северном море. Отметим, что в 2022 году Европа получила 68% всех грузов СПГ из США — против 30% в 2021-м.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период упала до 3,419 долл./mmbtu (122 долл. за 1000 кубометров) — на фоне роста предложения и аномально мягкой зимней погоды, продолжает эксперт. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 12 января оставались на 4,6% ниже уровня прошлого года и на 1,4% ниже уровня на последние пять лет. Ожидается, что Freeport LNG продлит дату перезапуска до февраля, поскольку ожидает одобрения регулирующих органов.

Между тем, указывает Лукичева, стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 29,76 долл./mmBTU, или до 958 долл. за 1000 кубометров в корреляции с падением цен на прочих региональных рынках газа и снижением спроса в Европе. Но это не вся Азия. Аналитики Rystad Energy, WoodMac и ICIS ожидают, что спрос на СПГ в Китае вырастет на 9—14% в 2023 году до 70—72 млн тонн. При этом Китай увеличит импорт трубопроводного газа из России на 47% в 2023 году, до 22 млрд кубометров.

«Несмотря на текущую теплую погоду в основных регионах потребления газа, потребителям нужно быть готовыми к природным сюрпризам. Погодный фактор продолжит держать рынок газа в напряжении в ближайшие месяцы», — уверена Оксана Лукичева.

Спрос падает

Стоимость газа в Европе на открытии текущей недели снижается, продолжая тренд декабря-января, констатирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. С пиков середины декабря (около 1800 долл. за 1000 куб м) она в понедельник, 16 января, упала к сильному техническому и психологическому уровню 700 долл., снизившись за неделю с отметок в районе 800 дол. Достигнуты рубежи осени 2021 года. Таким образом, констатирует эксперт, котировки полностью отыграли невероятный взлёт с тех уровней к высотам 3500-3600 долл., отмеченным на пиках 2022 года.

Причины такого снижения — в значительном сокращении спроса на газ. Он обусловлен не только мягкой погодой осенью и текущей зимой, снизившей потребность в энергоносителях. Главным образом, полагает Гойхман, дают себя знать масштабные меры европейских стран по экономии и поиску альтернатив поставкам российского газа. Если в 2021 году он занимал примерно 40% европейского рынка, то теперь эта доля снизилась до 7-9%. Сказывается и то, что осенью удалось заполнить газохранилища с некоторым избытком — на опасениях нехватки топлива зимой при сокращении импорта из России. И даже повышение нефтяных цен с начала января с 78 до 85 долл. за баррель Brent мало влияет на стоимость альтернативного газового сырья.

В течение этой недели, говорит Марк Гойхман, на цену газа могут повлиять следующие события. Во вторник — индекс экономических настроений в Европе от ZEW и ежемесячный отчёт ОПЕК. В среду — данные по потребительской инфляции в еврозоне. В четверг и пятницу — протоколы заседания Европейского центробанка и выступления его главы Кристин Лагард. В течение недели наиболее вероятный технический диапазон котировок — 650—800 долларов за тысячу кубов.