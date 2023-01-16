Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о решении покинуть свой пост

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уведомила канцлера Германии Олафа Шольца о своем намерении покинуть этот пост.

Об этом пишет Bloomberg.

«Сегодня я попросила канцлера освободить меня от исполнения этих обязанностей», — цитирует агентство заявление Ламбрехт.

В числе возможных преемников Ламбрехт называли сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайля и уполномоченную Бундестага по делам военнослужащих Еву Хёгль. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, работа Кристины Ламбрехт на посту министра обороны уже несколько месяцев подвергалась критике, в том числе из-за медленных закупок оборудования для бундесвера и нехватки опыта.

Канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение Ламбрехт об отставке, передает ТАСС. Уточняется, что решение о том, кто возглавит министерство, будет принято в ближайшее время. «Канцлер уважает решение Ламбрехт и благодарит ее за хорошую работу, которую она проделала в это сложное и полное вызовов время. Канцлер в ближайшее время представит президенту предложение о кандидатуре преемника», — сообщила представитель немецкого кабмина Кристиане Хофман.

Ламбрехт занимала должность министра обороны ФРГ с декабря 2021 года, когда было приведено к присяге правительство Олафа Шольца. В 2019 — 2021 годах она была министром юстиции и защиты прав потребителей Германии, в 2021 ее также назначали Министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи.