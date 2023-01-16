Глобальные продажи электромобилей увеличились в 2022 году на 70%

Продажи электромобилей по всему миру существенно увеличились в 2022 году.

Это произошло благодаря росту спроса в Китае и Европе, пишет «Интерфакс».

Согласно данным аналитических компаний LMC Automotive и EV-Volumes.com, доля КНР и европейских стран в общем объеме годовых продаж автомобилей приблизилась к 10%. Реализация на 100% электрических машин, в соответствии с данными экспертов, увеличилась на 68% по сравнению с 2021 годом, составив 7,8 млн единиц.

Уточняется, что в Европе доля электрокаров в общем объеме продаж достигла 11%, в Китае —19%. На электромобили, а также подключаемые гибридные транспортные средства на европейском рынке в 2022 году пришлось 20,3% продаж.

Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) сообщило, что автомобили с электрическим двигателем составили 25% всего производства машин в Германии в прошлом году; в декабре их продажи в ФРГ превысили реализацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В целом мировые продажи автомобилей в 2022 году сократились на 1%, до 80,6 млн единиц, упав на 8% в США и на 7% в Европе. В КНР между тем продажи машин и выросли на 4%.