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Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над морем БПЛА

16 января 2023, 09:08
t.me/mod_russia

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата над бухтой в Севастополе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА», — написал он, добавив, что все службы работают в штатном режиме. 

Севастополь, который является главной базой Черноморского флота, в течение нескольких месяцев неоднократно пытались атаковать беспилотники. Последняя такая атака была совершена в ночь на 7 января. 

В Крыму и Севастополе действует высокий, «желтый», уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.