Индия скупает российскую нефть в огромных количествах. При чем здесь США

Индия быстро выдвинулась в число крупнейших импортеров российской нефти, а Россия, в свою очередь, стала крупнейшим поставщиком нефти для Нью-Дели. На нее сейчас приходится четверть (25%) всего импортируемого Индией «черного золота». По данным Vortexa, Москва остается третий месяц подряд главным поставщиком нефти для Индии.
Импорт нефти из России еще больше вырос в декабре 2022 года, когда он впервые превысил 1 млн бар./д. и достиг 1,2 млн бар./д. И вот новый резкий рывок, сразу почти на 42%. В первой половине января импорт установил новый рекорд – 1,7 млн бар./д. Впечатление от динамики роста цифр усиливается после сравнения с тем, какую долю российская нефть составляла в нефтяном балансе Индии в последнем финансовом году, который закончился 31 марта 2022 года – всего лишь… 0,2%. Менее чем за 10 месяцев рост составил 12500%!
Аналитики, между тем, нашли связь между растущим экспортом нефтепродуктов из Индии в США и импортом российской нефти. Все оказалось довольно просто. Оказывается, крупнейшим покупателем индийских нефтепродуктов являются США несмотря на регулярные протесты, что Индия продолжает нарушать западные санкции против России и торговать с ней.
Формально к Нью-Дели нельзя придраться, потому что американские и европейские санкции на экспорт российской нефти не распространяются на нефтепродукты, изготавливаемые из российской нефти, потому что в Индию она поступает через третьи страны и, следовательно, опять же формально перестает быть российской.
«Часто можно услышать вопрос: куда идет вся российская нефть, если Европа ее не покупает (с 5 декабря 2022 г.)?- задал вопрос известный аналитик по нефти и газу Виктор Кантона из Kpler в интервью лондонскому Telegraph:- Когда Индия купила в декабре (прошлого года) 1,2 млн бар./д., было заявлено, что это предел и что дальше увеличивать импорт невозможно. Однако в январе он вырос уже до 1,7 млн бар./д.»
США были крупным покупателем российского газойля, но сейчас американские компании не могут покупать его напрямую у российских фирм. Закупки происходят через индийские компании: энергетическую - Reliance Energy и нефтеперерабатывающую - Nayara Energy, которые производят его из российской нефти. США покупают, например, у Reliance 200 тыс. бар./д. газойля.
«Как ни удивительно, но крупнейший покупатель индийских нефтепродуктов – США,- говорит Катона.- Крупнейшими же поставщиками являются Reliance и Nayara».
Второе, кстати, место по поставкам нефтепродуктов в США занимают ОАЭ, а третье – Сингапур.