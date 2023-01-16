Индия скупает российскую нефть в огромных количествах. При чем здесь США

Индия быстро выдвинулась в число крупнейших импортеров российской нефти, а Россия, в свою очередь, стала крупнейшим поставщиком нефти для Нью-Дели. На нее сейчас приходится четверть (25%) всего импортируемого Индией «черного золота». По данным Vortexa, Москва остается третий месяц подряд главным поставщиком нефти для Индии.

Импорт нефти из России еще больше вырос в декабре 2022 года, когда он впервые превысил 1 млн бар./д. и достиг 1,2 млн бар./д. И вот новый резкий рывок, сразу почти на 42%. В первой половине января импорт установил новый рекорд – 1,7 млн бар./д. Впечатление от динамики роста цифр усиливается после сравнения с тем, какую долю российская нефть составляла в нефтяном балансе Индии в последнем финансовом году, который закончился 31 марта 2022 года – всего лишь… 0,2%. Менее чем за 10 месяцев рост составил 12500%!