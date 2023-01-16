Инвесторы покупают деньги

Внешний фон сегодня с утра нельзя назвать благоприятным. В «красной» зоне торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов, на 0,8% дешевеет нефть. В ходе азиатских торгов снижался курс доллара к корзине мировых валют, что давало надежду на восстановление котировок сырья, но ближе к открытию европейских площадок доллар начал дорожать.

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