Финансовые рынки Фондовый рынок

Инвесторы покупают деньги

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
16 января 2023, 12:23

Рынок акций открылся уверенным ростом во главе с финансовым сектором. Рубль после снятия технической перекупленности возобновил укрепление

Коллаж: Тамара Ларина