Внешний фон сегодня с утра нельзя назвать благоприятным. В «красной» зоне торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов, на 0,8% дешевеет нефть. В ходе азиатских торгов снижался курс доллара к корзине мировых валют, что давало надежду на восстановление котировок сырья, но ближе к открытию европейских площадок доллар начал дорожать.
Инвесторы покупают деньги
Рынок акций открылся уверенным ростом во главе с финансовым сектором. Рубль после снятия технической перекупленности возобновил укрепление
Коллаж: Тамара Ларина
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