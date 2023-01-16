Катар сделал неожиданное заявление по поставкам российского газа в Европу

Все надежды Евросоюза и европейских стран на то, что им вот-вот удастся окончательно и бесповоротно избавиться от российского газа, беспочвенны, считают в Дохе. Рано или поздно, но Европе все равно придется покупать российский газ. Причем, покупать много, а не по 40 млн кубометров в день, которые она сегодня получает через территорию Украины.

С таким смелым и неожиданным для многих заявлением выступил на Глобальном энергетическом форуме в Абу-Даби человек, который не только хорошо разбирается во всем, что связано с добычей газа, но и лучше других осведомлен с состоянием газовой отрасли в Катаре – министр энергетики этого маленького государства на берегах Персидского залива и глава государственной энергетической компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.

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«Европейцы сегодня говорят, что пути назад нет,- приводит слова Кааби турецкое ежедневное издание Hurriyet.- Нам повезло, что мы можем забывать и прощать. И я думаю, что со временем все наладится, что они извлекут урок из сегодняшней ситуации и, вероятно, сильно диверсифицируют поставки (газа), но российский газ, по моему мнению, все равно вернется в Европу».

«Газпром» на днях сообщил, что поставки газа в Евросоюз, который еще год назад был главным рынком сбыта «голубого» топлива из России, и Швейцарию в 2022 году сократились на 55%. Погода сжалилась над европейцами, которые все лето и осень настраивались на очень тяжелую зиму. Однако Кааби предупреждает, что в этом году наполнять подземные газовые хранилища (ПГХ) будет труднее, чем в прошлом.

«К счастью (для них), у них (сейчас) не очень высокий спрос и потребление благодаря теплой зиме,- объяснил он.- Но что будет, когда они начнут наполнять свои хранилища, а газа на рынке будет мало до 25-27 годов. Так что, думаю, обстановка какое-то время будет оставаться волатильной».

Главный катарский энергетик также подчеркнул в своем выступлении, что планета будет еще долго нуждаться в газе для перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.

Катар, один из ведущих поставщиков СПГ, сейчас осуществляет громадный двухэтапный проект расширения газового сектора, в который в частности входит строительство 6 заводов по сжижению газа и который позволит увеличить производство сжиженного газа к 2027 году на 63,6% с нынешних 77 млн тонн до 126 млн тонн. Сейчас Доха вынуждена поставлять в Европу относительно немного газа, потому что львиная его доля уходит клиентам по долгосрочным контрактам. Увеличение поставок будет возможно не раньше 2025-27 годов, но и тогда Катар не сможет полностью компенсировать европейцам российский газ, от которого они с таким маниакальным упорством сейчас отказываются.

С коллегой из Катара полностью согласен и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, добавивший, что «неясная» стратегия многих стран затрудняет для них заключение долгосрочных контрактов, что сильно осложняет работу газовых компаний, которым необходимы крупные инвестиции для увеличения добычи.

«Миру необходимо задуматься над обеспечением ресурсами и тем, как сделать, чтобы компании добывали больше газа и делали его более доступным»,- сказал он.

Кааби тоже остановился на проблеме доступности энергоресурсов. Он обвинил Запад в том, что ряд европейских стран давят на Африку и требуют, чтобы она не увеличивала добчу нефти и газа, которые так нужны как их экономикам, так и всему миру.

Между тем, в прошлую субботу в Германии начал работать уже второй терминал сжиженного газа (СПГ). Напомним, именно на СПГ вместо трубного газа из России сейчас делает ставку Европа. На церемонию открытия СПГ-терминала в Лубмин на побережье Балтийского моря приезжал канцлер Олаф Шольц. Первый СПГ-терминал был открыт менее месяца назад в Вильгельмсхавене на побережье Северного моря. В этом году заработают еще несколько терминалов сжиженного газа, в том числе и еще один в Лубмине.

Германия в прошлом году первой заключила 15-летний контракт с Катаром, по которому будет получать с 2026 года катарский газ из Северного месторождения.

QatarEnergy также подписала 27-летний контракт на поставки СПГ для китайской компании Sinopec. По словам Саада аль-Кааби, его компания сейчас ведет переговоры со множеством потенциальных покупателей катарского газа.

«И в Европе, и в Азии много покупателей,- сообщил он.- Мы думаем, что уже к концу весь наш дополнительный газ будет продан».