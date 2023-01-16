Льготная ипотека для IT сотрудников

Ипотека для IT специалиста может быть выгодной, поскольку в стране существует постановление, в рамках которого для работников данной сферы предоставляются льготные условия на кредитование такого формата. В частности, можно рассчитывать на субсидирование из государственной казны и возмещение расходов.

Так, льготные условия позволяют понижать базовую ипотечную ставку вплоть до 3-5 процентов годовых. Точные цифры зависят от ряда факторов. Но даже такой расклад существенно более выгодный, нежели базовое кредитование.

Требования к сотрудникам IT отрасли

При этом существует ряд требований, которым должен соответствовать потенциальный ипотечник. Главные условия, на которые будут смотреть в первую очередь - следующие:

Возраст находится в диапазоне от 22 до 44 лет;

Специалист имеет гражданство России;

Заработная плата сотрудника превышает 100 000 рублей.

Если это 3 параметра выполняются, то индивид может рассчитывать на получение выгодных условий для ипотечного кредита. Но при этом важно работать в соответствующей организации.

Главным требованием к компании, в которой работает сотрудник, можно считать наличие аккредитации от Министерства цифрового развития. Вместе с данной аккредитацией организация должна обладать ОКВЭД, иметь прибыть и по крайне мере 7 сотрудников постоянного рабочего персонала.

На что можно будет брать ипотеку

Набор видов недвижимости, на которую можно будет брать кредит такого формата, базовый. В него входят:

Квартиры;

Частные дома;

Участки под индивидуальное жилое строительство.

Важно покупать жилье исключительно на первичном рынке. Например, в случае с покупкой частного дома, разрешается покупать объекты на стадии строительства или еще не введенные в постоянную эксплуатацию кем-либо.

При покупке ИЖС под ипотеку важно ознакомиться с требованиями к аккредитации подобного участка. От них зависят условия ипотеки.

Что нужно для оформления ипотеки

Особых документов для получения кредита на льготных условиях не требуется. Достаточно подтвердить факт наличия постоянных доходов, а также занятости в какой-либо сфере. Стоит предоставить банку следующие документы:

СНИЛС;

Паспорт с пропиской;

Паспорт с регистрацией по месту пребывания;

Справки о наличии доходов.

Иногда могут потребовать и копию трудовой книжки для дополнительного удостоверения о месте постоянной работы.