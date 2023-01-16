Льготная ипотека для IT сотрудников

Ипотека для IT специалиста может быть выгодной, поскольку в стране существует постановление, в рамках которого для работников данной сферы предоставляются льготные условия на кредитование такого формата. В частности, можно рассчитывать на субсидирование из государственной казны и возмещение расходов.
Так, льготные условия позволяют понижать базовую ипотечную ставку вплоть до 3-5 процентов годовых. Точные цифры зависят от ряда факторов. Но даже такой расклад существенно более выгодный, нежели базовое кредитование.
Требования к сотрудникам IT отрасли
При этом существует ряд требований, которым должен соответствовать потенциальный ипотечник. Главные условия, на которые будут смотреть в первую очередь - следующие:
- Возраст находится в диапазоне от 22 до 44 лет;
- Специалист имеет гражданство России;
- Заработная плата сотрудника превышает 100 000 рублей.
Если это 3 параметра выполняются, то индивид может рассчитывать на получение выгодных условий для ипотечного кредита. Но при этом важно работать в соответствующей организации.
Главным требованием к компании, в которой работает сотрудник, можно считать наличие аккредитации от Министерства цифрового развития. Вместе с данной аккредитацией организация должна обладать ОКВЭД, иметь прибыть и по крайне мере 7 сотрудников постоянного рабочего персонала.
На что можно будет брать ипотеку
Набор видов недвижимости, на которую можно будет брать кредит такого формата, базовый. В него входят:
- Квартиры;
- Частные дома;
- Участки под индивидуальное жилое строительство.
Важно покупать жилье исключительно на первичном рынке. Например, в случае с покупкой частного дома, разрешается покупать объекты на стадии строительства или еще не введенные в постоянную эксплуатацию кем-либо.
При покупке ИЖС под ипотеку важно ознакомиться с требованиями к аккредитации подобного участка. От них зависят условия ипотеки.
Что нужно для оформления ипотеки
Особых документов для получения кредита на льготных условиях не требуется. Достаточно подтвердить факт наличия постоянных доходов, а также занятости в какой-либо сфере. Стоит предоставить банку следующие документы:
- СНИЛС;
- Паспорт с пропиской;
- Паспорт с регистрацией по месту пребывания;
- Справки о наличии доходов.
Иногда могут потребовать и копию трудовой книжки для дополнительного удостоверения о месте постоянной работы.