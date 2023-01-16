Материнский капитал предложили разрешить использовать для оплаты ЖКУ

В кабмин поступила инициатива, предлагающая изучить возможность оплаты коммунальных услуг из средств материнского капитала.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

В обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой указывается, что в условиях постоянного увеличения тарифов на ЖКУ многие семьи не справляются с расходами. «А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать», — поясняет Лантарова, отмечая, что траты семей на оплату услуг ЖКХ могут составлять 100 тыс. руб. в год.

«Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас», — подчеркивает парламентарий. По ее словам, если семью на несколько лет освободить от коммунальных платежей, она сможет тратить освободившиеся средства на кружки, одежду, игрушки и памперсы.

Материнский капитал появился в России в 2007 году. По данным экспертов НИУ ВШЭ, мера способствует повышению рождаемости, как и было задумано ее разработчиками. В частности, согласно исследованию института, при увеличении размера выплаты на три прожиточных минимума интенсивность потока рождений вторых детей в семье вырастает на 2,1%.

В июле Яна Лантратова обращалась к вице-премьеру Голиковой с предложением дать возможность использовать материнский капитал на покупку автомобиля.