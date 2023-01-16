Минфин надел на курс рубля нефтяные вожжи

В результате ослабления курса рубля в пятницу во второй половине дня российская валюта частично сняла техническую перекупленность, и сегодня возобновила рост. На приближении налогового периода и продаже юаней из Фонда национального благосостояни, казалось, что рубль устремился на повторный штурм отметки 67,3, чтобы открыть дорогу на движение к 65 руб. за доллар.

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