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Минфин надел на курс рубля нефтяные вожжи

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
16 января 2023, 21:00

Данные Минфина о рекордном дисконте российской нефти приостановили укрепление курса рубля и рост акций нефтянки. Но в целом Индекс Мосбиржи уверенно вырос

Коллаж: Тамара Ларина