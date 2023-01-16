Минфин подготовил план по повышению акциза на сигареты с марта 2023 года

Министерство финансов подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым этой весной произойдет внеплановое повышение акциза на сигареты и папиросы — до 2 603 руб. за тысячу штук.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Сообщается, что адвалорную ставку (16%) менять не планируется.

Кроме того, ведомство предлагает установить акциз на сигареты в 2024 и 2025 годах на 2% выше заложенного сейчас уровня повышения, указывается в материале. При этом запланирован отказ от взимания акциза с электронных систем доставки никотина.

Согласно действующему Налоговому кодексу, с 1 января до 31 декабря 2023 г. акциз на сигареты и папиросы составляет 2 552 руб. за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 руб. за тысячу штук.

Подготовленные министерством поправки предлагают с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2023 г. повысить ставку на 2%, до 2 603 руб. за тысячу штук, плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 руб. за тысячу штук.

Также предлагается пересмотреть график повышения на 2024 и 2025 годы. Если сейчас ставка на 2024 год заложена на уровне 2 654 руб. за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 606 руб. за тысячу штук, то в случае принятия поправок ставка на 2024 год может составить 2 707 руб. за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 678 руб. за тысячу штук. Ставка на 2025 год может составить 2 815 руб. за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 825 руб.

Кроме того, по данным агентства, Минфин выступает за изменения в системе взимания акцизов с электронных систем доставки никотина и отмену взимания акциза с самих систем; при этом останется акциз только на жидкость, которая в них содержится. В итоге предполагается отмена акциза на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака. В 2023 г. он планировался на уровне 64 руб. за штуку. При этом с 1 марта 2023-го на 11% предлагается повысить акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина. Сейчас на текущий год заложен акциз в размере 18 руб. за 1 мл, с 1 марта его предлагается установить на уровне 20 руб. В 2024 г. акциз может составить 21 руб. (ранее планировалось 19 руб.), в 2025-м — 22 руб. (20 руб.)