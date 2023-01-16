На Урале построят крупнейший в РФ завод по производству стальных шаров

В Алапаевске Свердловской области построят крупнейший в России завод по производству мелющих стальных шаров, которые используют в горнорудной и угольной промышленности. Строительство завода «Нейвасталь» планируется начать в 2023 году, объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 20 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор компании «Формат-ЕК» Алексей Фомин, сообщает пресс-служба главы региона.

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«Стальные шары — востребованная продукция, которая используются в горнорудной, угольной и других отраслях промышленности для измельчения материалов в механических мельницах барабанного типа. Предприятие планируют запустить в два этапа. Сперва в эксплуатацию введут шаропрокатный цех. Продукцию на данном этапе планируется получать из стальной заготовки от внешних поставщиков. После запуска электросталеплавильного и сортопрокатного цехов завод "Нейвасталь" будет работать на собственном металле. Проектная мощность предприятия будет достигать 290 тысяч тонн мелющих стальных шаров в год и 520 тысяч тонн круглой стальной заготовки», — рассказал замгубернатора Дмитрий Ионин.

На заводе будут производить шары диаметром от 30 до 140 мм четвертой и пятой групп твердости. На новом производстве планируется создать порядка 1,2 тыс. рабочих мест для сталеваров, вальцовщиков, механиков, электриков, энергетиови, программистов, машинистов кранов, контролеров, лаборантов и водителей.

«Мы не случайно планируем строительство завода "Нейвасталь" в Алапаевске. История города на протяжении более чем трех веков неразрывно связана с металлургией. Через несколько лет здесь появится производство, аналогов которому в России нет. Уверен, объединив усилия с правительством Свердловской области, мы сможем придать Алапаевску стимул для развития, возродить его производственные традиции и, что особенно важно, трудовые династии металлургов», — отметил Алексей Фомин.

Руководство компании планирует уделить особое внимание вопросам экологической безопасности будущего производства. В частности, в технологической цепочке отсутствуют коксохимический и доменный переделы, дуговая сталеплавильная печь будет оснащена мощной системой аспирации, кроме того, на агрегате смонтируют камеры дожигания углерода, что исключит его выбросы в атмосферу. На заводе также планируется организовать замкнутый цикл оборота воды, чтобы исключить загрязненные стоки.

