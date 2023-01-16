Найден черный ящик разбившегося в Непале самолета Yeti Airlines

Обнаружен черный ящик разбившегося в Непале турбовинтового пассажирского самолета АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines.

«Найден черный ящик разбившегося самолета», — цитирует ТАСС представителя аэропорта Катманду.

Летевший по маршруту Катманду — Покхара среднемагистральный лайнер франко-итальянского концерна ATR потерпел крушение накануне, 15 января, при заходе на посадку в международный аэропорт Покхара. Жертвами авиакатастрофы, предположительно, стали все находившиеся на борту 72 человека — четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых были и россияне.

Ранее газета The Times of India писала, что в районе ЧП возобновились поиски четырех человек, считавшихся пропавшими без вести.

В качестве возможной причины крушения называют техническую неисправность воздушного судна.