Новак сообщил об увеличении экспорта нефти из России на 7% и росте добычи на 2% в 2022 году

Экспорт нефти из России по итогам прошлого года увеличился на 7%.

Об этом на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т — это на 10 млн т выше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%», — рассказал Новак.

Также сообщается, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28%, или на 2,5 трлн руб.

Ранее Новак заявил, что в 2023 году, по его мнению, нефть из РФ будет испытывать влияние множества факторов неопределенности, связанных с работой на внешних рынках. Вместе с тем вице-премьер указал на однозначную очевидность того, что российский продукт на этих рынках востребован. Он не исключил, что в определенные периоды 2023 года существует риск снижения добычи. Возможно, на пике таких воздействий Россия сократит добычу на 7-8%, однако в целом по году будет не добыто не менее 490-500 млн тонн.