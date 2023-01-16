После ухода Coca-Cola и Pepsi сегмент газированных напитков без сахара в РФ сократился на 10%

Прекращение производства Coca-Cola и Pepsi в РФ повлекло резкое сокращение сегмента газированных напитков без сахара в России.

За год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 9,8%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на NielsenIQ. Отмечается, что в денежном выражении продажи выросли на 3,6% из-за скачка цен.

Для сравнения газета обращает внимание на данные по обороту всех газированных напитков за этот же период, который снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%, заключает издание.

В предшествующий период газированные напитки без сахара демонстрировали положительную динамику: с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го продажи этой категории росли в объеме на 10,7%, а в деньгах — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.

После заявления Coca-Cola о приостановке деятельности в РФ, а PepsiCo — об отказе от разлива Pepsi, Mirinda и 7Up компания «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) начала выпускать газированные напитки под марками «Добрый» и Rich, а PepsiCo — Evervess и «Русский дар».

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, позиционируемые для здорового питания продукты в РФ остаются популярными, поэтому при восстановлении предложения в этом сегменте продажи снова вырастут. До настоящего момента производители вынуждены были в первую очередь сосредоточиться на выпуске аналогов сахаросодержащей продукции ушедших из России брендов.