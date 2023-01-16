В США началась большая игра вокруг потолка госдолга

Соединенные Штаты быстро и уверенно приближаются к потолку долга. 19 января расходы правительства должны его превысить. Конгресс будет вынужден отказать администрации Байдена в дополнительных ассигнованиях, и правительство, как уже не раз происходило в истории США, будет вынуждено частично остановить работу.
Все воскресенье в Конгрессе обсуждалось повышение потолка долга, обычный процесс в такой ситуации. Республиканцы готовы повысить потолок, чтобы правительство могло нормально работать, сообщает Bloomberg, но только в обмен на требуемые ими сокращения бюджета, который они считают непомерно раздутым. Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер, возглавляющий Комитет надзора за Белым домом, публично заявил, что республиканцы не намерены идти в этом вопросе на компромиссы. Сенату, по его словам, следует быть к этому готовым. Здесь следует напомнить, что республиканцы одержали победу на прошлогодних промежуточных выборах в Конгресс и сейчас имеют в нижней палате – Палате представителей большинство в четыре человека. В Сенате большинство всего в одно место осталось у демократов.
Сложные переговоры между партиями по потолку долга могут привести к потрясениям, в первую очередь, на финансовых рынках. Всем еще памятен 2011 год, когда тупик в решении вопроса по потолку долга заставил рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизить максимально высокий рейтинг США ААА. Тогда акции и прочие ценные бумаги обрушились не только в США, но и во всем мире. Дефолт больно ударит и по экономике США, которой уже и так угрожает рецессия, и существенно осложнит для нее борьбу с высокой инфляцией.
Министр финансов Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что ее министерство начнет совершать 19 января специальные маневры, чтобы не превысить потолок долга, и призвала Конгресс повысить его, чтобы избежать дефолта. Мерами, на которые может пойти Минфин для того, чтобы избежать дефолта, может быть резкое сокращение расходов: например, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды.
По словам Йеллен, повышение потолка позволит правительству нормально работать как минимум до начала лета. Экономисты, кстати, ожидают, что реальный дефолт может произойти в третьем квартале 2023 года.
На данный момент ситуация выглядит тупиковой: республиканцы требуют сократить бюджет и клянутся не уступать, а демократы во главе с президентом Байденом тоже клянутся, что не пойдут на уступки.
«Переговоры по потолку долга вне всяких сомнений будут дракой на ножах»,- образно прокомментировал ситуацию в интервью Fox News Sunday республиканский конгрессмен от Техаса Тони Гонсалес.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, тоже республиканец, заявил, что демократы ведут себя «высокомерно», отказываясь идти на сокращения бюджета, но выразил надежду, что компромисса все же удастся добиться. Самым благоразумным человеком, с которым можно вести переговоры, по его мнению, является Джо Байден.
Демократы призывают оппонентов из Республиканской партии не рубить с плеча. Конгрессмен от Калифорнии Джон Гараменди, к примеру, считает, что использование потолка долга в качестве орудия шантажа может бумерангом ударить и по ним.