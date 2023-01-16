В США началась большая игра вокруг потолка госдолга

Соединенные Штаты быстро и уверенно приближаются к потолку долга. 19 января расходы правительства должны его превысить. Конгресс будет вынужден отказать администрации Байдена в дополнительных ассигнованиях, и правительство, как уже не раз происходило в истории США, будет вынуждено частично остановить работу.

Все воскресенье в Конгрессе обсуждалось повышение потолка долга, обычный процесс в такой ситуации. Республиканцы готовы повысить потолок, чтобы правительство могло нормально работать, сообщает Bloomberg, но только в обмен на требуемые ими сокращения бюджета, который они считают непомерно раздутым. Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер, возглавляющий Комитет надзора за Белым домом, публично заявил, что республиканцы не намерены идти в этом вопросе на компромиссы. Сенату, по его словам, следует быть к этому готовым. Здесь следует напомнить, что республиканцы одержали победу на прошлогодних промежуточных выборах в Конгресс и сейчас имеют в нижней палате – Палате представителей большинство в четыре человека. В Сенате большинство всего в одно место осталось у демократов.