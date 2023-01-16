Правительство направит на развитие Севморпути в 2023-2024 годах 7,5 млрд рублей

В России продолжается комплексное развитие Северного морского пути (СМП), в общей сложности на финансирование проектов для его обеспечения планируется выделить 7,5 млрд руб.

Об этом сообщил на совещании с вице-премьерами глава российского кабмина Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

По его словам, на создание цифровой экосистемы СМП будет предоставлена субсидия, на которую в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 млрд руб. Система будет состоять из единой платформы, которая объединит все электронные сервисы для участников логистического рынка. «В нее войдут и установленные на судах автоматизированные измерительные комплексы, а также оборудование для оперативного мониторинга ледовой обстановки на базе летательных аппаратов. Можно будет собирать более полную информацию о погодных условиях и в реальном времени отслеживать ситуацию, повышать безопасность судоходства на Северном морском пути, что очень важно для своевременной доставки грузов, в том числе в рамках северного завоза и на экспорт», — рассказал Мишустин.

Более 3,5 млрд руб. планируется направить на дноуглубление порта «Бухта Север», с которого вывозится нефть с проекта «Восток Ойл» «Роснефти». «Одобрены параметры бюджетной поддержки строительства порта "Бухта Север" в устье Енисея. В ближайшие два года на углубление акватории направим более 3,5 млрд рублей», — сообщил глава российского кабмина.

Он уточнил, что часть средств при этом пойдет на создание систем безопасности мореплавания, что позволит проводить суда, перевозящие более 120 тыс. тонн полезного груза и увеличит объем грузоперевозок по СМП на 80 млн т к 2024 году.

«Президент подчеркивал, что это позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективные логистические маршруты, в том числе в Юго-Восточную Азию. Такая работа важна для укрепления суверенитета и безопасности страны», — подчеркнул Михаил Мишустин, выразив надежду на то, что принятые меры будут стимулировать экономическую активность в арктической зоне, улучшат транспортную доступность и ускорят развитие региона в целом.