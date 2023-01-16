Реальный эффективный курс рубля за год вырос на 25%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в декабре вырос на 8,3%. При этом в январе-декабре 2022 года реальный эффективный курс рубля поднялся на 25%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Индекс реального курса рубля к американскому доллару в декабре вырос на 6%, к евро — снизился на 9,3%. За год курс рубля к доллару укрепился на 18,4%, по отношению к евро — на 22,9%.

Номинальный курс рубля к доллару за год вырос на 12,8%, к евро — на 20,05%. Средний номинальный курс доллара в декабре составил 65,34 рубля, курс евро — 69,13 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. На первом месте по этому показателю находится Китай, его доля во внешнеторговом обороте с Россией в 2022 году составила 21,13%. На втором месте — Германия (8,53%), на третьем — Белоруссия и Нидерланды (по 5,8%).