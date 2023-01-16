Российские ПВО отразили в Севастополе атаку беспилотников, летевших в сторону аэродрома

Система противовоздушной обороны РФ сработала по беспилотникам в Севастополе.

Об этом в очередной раз сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Снова атака беспилотников», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что БПЛА сбили над морем, они направлялись к расположенному к северо-западу от города аэродрому Бельбек.

Позже губернатор добавил, что в общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили над морем семь БПЛА. Он подчеркнул, что городская инфраструктура не пострадала. «Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем», — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что продолжается контроль воздушной обстановки. «Все оперативные службы наготове», — заверил он, призвав доверять только официальной информации.

Ранее Михаил Развожаев сообщал об одном сбитом беспилотнике над бухтой. Он уточнил, что все службы работают в штатном режиме.

В Крыму и Севастополе действует высокий, «желтый» уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.