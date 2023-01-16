Российская сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане.

«В настоящее время в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением "Вкусно — и точка" не зарегистрирован. Однако на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно —и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО"», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства юстиции Казахстана. Уточняется, что речь идет об экспертной организации «Национальный институт интеллектуальной собственности».

В начале января этого года сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» объявила о прекращении работы под брендом McDonald’s в Казахстане из-за проблем с поставками. В компании сообщили, что о возобновлении деятельности и сроках открытия точек под новым названием станет известно в ближайшее время.

McDonald's в Казахстане более шести лет, он стал одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания. По всей стране работали 24 предприятия сети.

В середине марта американская сеть McDonald's приостановила работу 850 своих ресторанов в России. В мае корпорация объявила об окончательном уходе из РФ и продала свой бизнес предпринимателю Александру Говору. В настоящее время сеть работает под брендом «Вкусно и точка» с новыми названиями в меню. Первые 15 предприятий «Вкусно — и точка» открылись 12 июня в Москве и Подмосковье, к концу июня заработали 142 ресторана из 850, входивших в бывшую сеть McDonald's.